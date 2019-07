"Buona fortuna Noemy per la tua nuova sfida professionale" Gli auguri dal fratello e dagli amici per la nuova attività

“Osare per avere successo nella vita. Buona fortuna cara amica. Con la tua professionalità saprai individuare la strada per uno strepitoso successo professionale”. Questo il messaggio che arriva per Noemy, giovane estetista di Benevento per l'avvio della suo nuovo centro estetico in via Kolbe nel quartiere Cretarossa a Benevento. Gli auguri arrivano dal fratello Emanuele e dagli amici Daniela, Romina e Claudio.

A Noemy gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it