Le sorelle Palazzo si laureano insieme in Ingegneria Francesca e Federica hanno conseguito assieme la magistrale in Ingegneria Informatica

Si sono laureate brillantemente, lo stesso giorno, il 18 luglio 2019, presso l’Università del Sannio in “Ingegneria informatica”, Francesca e Federica Palazzo,due sorelle di Benevento, a distinguerle solo una "lode" che non sembra pesare affatto a chi non l'ha guadagnata. Per entrambe le tesi di laurea magistrale, relatore la Chiarissima Professoressa Lerina Aversano. Francesca ha discusso la tesi:”Riconoscimento delle attività delle persone attraverso l’utilizzo di dati acquisiti da sensori smartphone”, mentre Federica la tesi:”Un sistema di acquisizione dati da sensori smartphone e costruzione di dataset”. Francesca e Federica hanno condiviso e condividono quasi tutto nella loro vita ricca di impegni e interessi. ll primo pensiero delle due neo dottoresse va ai genitori: “Per fortuna ci sono stati sempre vicino”, dicono con affetto. I genitori dalle colonne del nostro giornale, inviano alle loro figlie il seguente messaggio: - “Anche questo giorno resterà indelebile nei nostri cuori, perché ci avete reso ancora una volta orgogliosi di essere genitori. Raggiungere questo traguardo ha confermato quello che pensavamo di voi, siete due figlie speciali, determinate e con mille doti che vi porteranno verso i traguardi migliori, per la realizzazione personale”.