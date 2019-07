Laurea Lucia Spiezia Tesi in Scienze della Mediazione Linguistica discussa in quattro lingue: 110 su 110 con lode

Ha discusso la sua tesi prima in lingua italiana, poi in inglese e tedesco ed infine in lingua cinese.

110 su 110 con Lode la brillante votazione con la quale la dottoressa Lucia Spiezia questa mattina si è laureata presso la Scuola superiore per Mediatori Linguistici (International Studies College SSML) di Campobasso in Scienze della Mediazione Linguistica.

“Angela Merkel: La Germania che è stata e quella che sarà” il titolo dell'elaborato finale (Relatore il professore Biagio Testa). Una discussione brillante in quattro lingue che ha però pagato gli sforzi ed i sacrifici della candidata che ha ottenuto la Lode dalla commissione.

