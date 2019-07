Maria Antonella Zotti, una laurea al massimo 110 e lode con la menzione speciale della Commissione per la neo dottoressa in Scienze Politiche

“110 e lode con menzione speciale della Commissione”. Per Maria Antonella Zotti è stato un giorno speciale e il coronamento di un percorso di studi fantastico, che l'ha condotta brillantemente alla Laurea in Scienze politiche presso l'Università Federico II di Napoli. Maria Antonella ha discusso una interessante tesi di laurea in Diritto amministrativo avanzato dal titolo “Giudice statale e giudice sportivo: problematiche attuali e scenari futuri”. Relatore il Chiarissimo Professor Alfredo Contieri.

Alla neo dottoressa vanno gli auguri speciali di papà Giancarlo e mamma Maura, che hanno seguito con trepidazione e soddisfazione il brillante epilogo del suo corso di studi, le congratulazione del fratello Pierluigi e della fidanzata Amalia, e l'abbraccio affettuoso del fidanzato Gaetano.