Buon onomastico Annalaura Orlacchio Una dedica speciale dal papà

Tantissimi auguri di buon onomastico arrivano per Annalaura Orlacchio da una persona speciale...

“Dolce melodia per le mie orecchie è il dolce suono del tuo nome... Anna Laura.

Ti reclamerei ogni istante perché sei il mio sorriso.

Mi delizierei ad ogni tuo gesto, ad ogni tuo movimento...

Sei la mia favola, cui conosco l'inizio della nostra storia di puro amore ma non riesco ancora ad immaginare il seguito... perché sei un vulcano lontano dalla mia vita ma mai lo sarai dal mio cuore.

Auguri mia unica Annalaura, possa il tempo regalarci ancora tempo per noi.

Dal tuo papà Cosimo Orlacchio”.

Ad Annalaura gli auguri anche dalla redazione di ottopagine.it