Laurea magistrale Sara D'Avorio Il dolce messaggio da parte del suo fidanzato

"Amore mio, Realizzare il tuo sogno ti ha condotto a questo importante traguardo. Sei solo all’inizio, ma ricordati che realizzare il proprio successo è tra le avventure più belle della vita. Non smettere mai di sognare! Io ci sarò sempre, per ogni tuo passo, sarà accompagnato insieme al mio!! Ti amo e ancora tantissimi auguri!!!". Questo il dolce messaggio che arriva da Carlo Serino per la sua fidanzata Sara D'Avorio che ha brillantemente conseguito la laurea magistrale in Scienze biologiche.

Alla neo dottoressa Sara gli auguri per una vita ricca di soddisfazioni professionali e personali da tutta la redazione di Ottopagine.it.

Ad Maiora!