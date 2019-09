Oggi sposi Angelantonio Verrusio ed Angela Mazzone Gli auguri dalle famiglie per una vita felice insieme

Si uniranno oggi in matrimonio dinanzi a Dio Angelantonio Verrusio ed Angela Mazzone. Una giornata speciale per coronare il loro sogno d'amore. La nuova famiglia si formerà nella chiesa di Santa Maria Costantinopoli di Benevento. Ad Angeloantonio e Angela arrivano gli auguri dagli emozionatissimi genitori della sposa: papà Cosimo, mamma Marinella, dalla sorella Rosaria con Nicolas e dall'amata nonna Angela.

Ed ancora agli sposi tantissimi auguri da parte dei genitori dello sposo: papà Giuseppe, mamma Addolorata, dai fratelli Florindo e Clelio, dalle sorelle Antonietta e Lucia con le rispettive famiglie.

Tantissimi auguri per una vita ricca di emozioni e serenità anche dalla redazione di Ottopagine.it