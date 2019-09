Buon onomastico Umberto Orlacchio Gli auguri speciali dal fratello Cosimo

“Al mio gigante oggi dedico due piccole frasi... Il tuo oggi sarà un giorno come tanti ma in realtà non lo è mai stato per me, perché sin da quando sei arrivato il tuo nome mi è entrato non solo nelle mie orecchie tra giochi e risate... ma anche e soprattutto nel cuore, perché tu sei il mio cuore, Tu sei il fratello giusto per me. A te splendente, auguro un buon onomastico".

Tuo fratello Cosimo”

Ad Umberto gli auguri di buon onomastico anche dalla redazione di Ottopagine.it