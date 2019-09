'Appunti di geografia interiore' il viaggio di Massimo Sensale IL 12 settembre alla Fagianella la presentazione del libro del magistrato-scrittore

L'appuntamento è in programma alle 18 del 12 settembre – giovedì - presso il Circolo Sportivo La Fagianella di Benevento, dove sarà presentato “Appunti di Geografia Interiore”, il libro di Massimo Sensale, magistrato presso la Corte di Appello di Napoli.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà l'avvocato Luisa Ventorino. Interverranno Stefania Torre, dell'Università Federico II di Napoli; Bruno Menna, giornalista e scrittore; Angela Vitullo, curatrice del volume; Camilla Aiello, avvocato. Parteciperà il Chamber duo Andromeda, con Erika Verga al violino e Giuseppina Coni al pianoforte. Le conclusioni saranno affidate all'autore

«Confini e sconfinamenti - scrive Marcello Carlino- evocano, infine, carte geografiche, le stesse che la pittura metafisica segnalava come trascrizioni di malinconia, le stesse che l'autore nelle pagine del libro confessa di avere care. La carta di "Appunti di geografia interiore" segna due poli da cui originano le partizioni longitudinali che marcano confini e che concedono sconfinamenti: Montagano è il paese dell'infanzia, "genius loci" * dell'infanzia vissuta in pieno come infanzia, perciò fuoco irraggiamento, punto di ritorno; Limosano è l'altro polo, cartello segnaletico di un mistero insondato, che sgomenta eppure accende la fantasia e pertanto è luogo che deve restare indefinito. Montagano e Limosano, l'uno all'altro necessario sulla carta geografica della scrittura, della vita.»