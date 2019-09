Laurea Marco Raffio: 110 e lode e menzione alla carriera Già best student award si è laureato con una tesi sulla "Benevento - Caianello"

Congratulazioni a Marco Raffio che oggi ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Management delle Imprese con una interessantissima tesi dal titolo “Il project financing per l'autostrada Benevento – Caianello: un'opportunità per il rilancio del territorio?”.

Il lavoro di Marco, già “best student award” di Unisannio nell'anno 2019 è stato accolto con ammirazione e favore dalla commissione, tanto da ottenere 110 e lode come voto di laurea e la menzione alla carriera.

A Marco le congratulazioni dalla mamma, dal papà, dal fratello e da tutti i parenti e ovviamente dalla redazione di Ottopagine. Ad Maiora.