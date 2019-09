Buon onomastico mamma Maria Gli auguri speciali per un mamma speciale

E' sicuramente un augurio speciale che che Cosimo Orlacchio, anche a nome del fratello Umberto, attraverso Ottopagine.it fanno giungere alla mamma Maria per il suo onomastico.

“Auguri! Lo so che ci sono milioni di persone che oggi festeggiano l'onomastico, ma tu di certo sei la più speciale, auguri mamma preferita! Ti sentiamo sempre vicina nei momenti tristi e dolorosi, perché nel nostro cuore, nel nostro pensiero tu ci sei sempre. Insomma, grazie di tutto. In fondo si capisce subito che mamma sei, la donna forte, guerriera, quella donna che ha affrontato la vita nei momenti più difficili per darci momenti di felicità, il tuo viso è morbido come seta, perché ormai la tua età avanza, i tuoi occhi brillano come perle ed esprimono tutto l'amore, i tuoi capelli bianchi, segno di aver vissuto tutti questi anni per renderci gli uomini che siamo io e Umberto, grazie a te al tuo amore, il tuo sguardo sempre sorridente sembra un sole, sei una mamma apprensiva ci chiami sul cellulare per chiederci siamo tornati da lavoro, com'è andata la giornata. Mamma ti vogliamo cosi! Tantissimi auguri. Tvb. La nostra MADRE CELESTE vegli sempre su di te”.

Alla signora Maria gli auguri di buon onomastico anche dalla redazione di Ottopagine.it