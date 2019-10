Buon 18esimo compleanno Erika Menditto Gli auguri per la maggiore età da parte del papà, della mamma e del fratello

La maggiore età non è un traguardo ma un trampolino di lancio verso nuovi orizzonti, verso una maturità non solo anagrafica ma anche personale e professionale. Ed oggi quel giorno così importante è arrivato per Erika Menditto che spegnerà ben 18 candeline.

Una giornata speciale arricchita dagli auguri di tutte le persone che le vogliono bene. A partire da papà Lino, dalla mamma Liliana e dal fratello Giuseppe che augurano alla brillante Erika una vita ricca di serenità e successi.

Ad Erika gli auguri di buon compleanno anche dalla redazione di Ottopagine.it