Benvenuto al mondo Matteo De Mare E' nato il piccolo di casa De Mare - Pigna per la gioia dei genitori Giuseppe e Adalgisa

Festa grande oggi in casa De Mare per l'arrivo del piccolo Matteo venuto al mondo per la gioia immensa e indescrivibile di mamma Adalgisa Pigna e papà Giuseppe. Felicissime anche le nonne Giulia Caruso ed Ernestina Miranda. Da oggi la loro vita non sarà più la stessa, sarà allietata da Matteo che saprà farsi amare come figlio e come nipote. A tutta la famiglia De Mare – Pigna gli auguri di una vita ricca di serenità e felicità. A Matteo, Peppe e Adalgisa gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it