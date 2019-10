Laurea Michele Castelluzzo: 110 e lode Si è laureato in Fisica a Trento

"Ieri, 23.10.19, presso l'Ateneo di Trento Dipartimento di Fisica Michele Castelluzzo ha conseguito col massimo dei voti e la lode, nonchè i complimenti della intera Commissione, la Laurea Magistrale discutendo la interessante tesi dal titolo: "A new method for the generation of surrogate sequences of interspike intervals".

Giungano al neo Dottore, ai genitori Ulderico e Lina ed alla sorella Fabiola gli auguri ed i complimenti più sentiti da parte di tutta la famiglia".