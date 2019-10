Laurea Antonio Carafa Gli auguri della famiglia per la laurea in Geologia con la brillante votazione di 110 e Lode

Il 21 ottobre si è laureato in Geologia con la brillante votazione di 110 con Lode il dottor Antonio Carafa. Ad Antonio gli auguri per una vita ricca di soddisfazioni professionali e personali dai genitori Gerardo e Rita e dalla sorella Caterina. Tantissimi auguri al dottor Antonio Carafa per questo il grandioso traguardo raggiunto anche dalla redazione di Ottopagine.it