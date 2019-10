Laurea in Economia Aziendale Mariapia Porcaro Gli auguri alla neo dottoressa che ha brillantemente conseguito la laurea con 110 e Lode

Tantissimi auguri a Mariapia Porcaro che oggi ha brillantemente conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'ateneo di Scienze economiche e aziendali (Sea) dell'Università del Sannio. La neo dottoressa ha discusso la tesi dal titolo "Il Servescape delle imprese e dei servizi: la mia esperienza in Declaton". Un lavoro magistrale premiato con la votazione di 110 e Lode con merito per il percorso.

“Un traguardo che rappresenta la parte finale di un percorso costellato da grandi successi ottenuti con grande sacrificio e determinazione”. Auguri, dalla tua famiglia.

Alla dottoressa Mariapia le congratulazioni anche dalla redazione di Ottopagine.it