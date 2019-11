Benvenuto al mondo Michele Laterza Festa grande per la nascita del primogenito in casa Laterza - D'Oro

Festa grande in casa Laterza – D'Oro per la nascita del piccolo Michele venuto al mondo ieri (2 novembre 2019) alle 18,45 all'ospedale Rummo di Benevento per la gioia di mamma Emila D'Oro e papà Jonathan Laterza. Tantissimi auguri ai neo genitori e agli emozionatissimi nonni Michele e Maria Antonietta, Carmine e Vilelmina ed ovviamente a tutti gli zii.

Alle famiglie Laterza e D'Oro gli auguri dalla redazione di Ottopagine.it