Tanti auguri a Carmelo "Pisillo" Nazzaro Compie gli anni oggi: è diventato ormai una vera istituzione a New York

Grande rappresentante della comunità italiana negli Stati Uniti e a New York, ha dato lustro alla comunità montesarchiese e sannita portando i migliori sapori del territorio all'attenzione di Manhattan e degli Usa, diventando un'eccellenza: Carmelo “Pisillo” Nazzaro compie oggi gli anni, non diciamo quanti, come gli scudetti della Juve.

I suoi panini sono diventati una delizia ai vertici delle classifiche di siti e app più autorevoli del campo “food”, la sua bottega una tappa obbligata.

A Carmelo, ormai istituzione newyorchese, gli auguri di Montesarchio, della provincia di Benevento e naturalmente da tutta la redazione di Ottopagine. Buon compleanno.