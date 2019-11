Andrea La Manna all'accademia militare di Modena Gli auguri dei genitori per l'importante traguardo raggiunto dal giovane sannita

Andrea La Manna, giovane sangiorgese, dopo severe selezioni, lo scorso 6 novembre ha iniziato il percorso formativo come Cadetto presso l'Accademia di Modena, prestigiosa scuola militare dell’Esercito Italiano e massimo Istituto di Formazione degli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.

I genitori, Roberto e Mariapia, che hanno sempre sostenuto Andrea con fiducia ed amore durante le impegnative fasi concorsuali, gli augurano di continuare con successo il percorso professionale intrapreso che lo vedrà impegnato presso la prestigiosa Scuola Militare.

Roberto e Mariapia, fieri ed orgogliosi per il raggiungimento dell’importante traguardo del figliolo, pregano il Signore affinché continui a tenerlo per mano e ad accompagnarlo in ogni momento della sua vita. “ Ad Maiora Semper”.

Ad Andrea gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it