In Campania il nuovo Console di Assocastelli L’investitura è avvenuta al Castello di Limatola

Stefano Sgueglia è stato nominato Console in Campania di Assocastelli, la più prestigiosa associazione italiana che raggruppa i gestori e i proprietari di dimore e residenze d’epoca e storiche (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville).

L’investitura è avvenuta al Castello di Limatola, in occasione della cerimonia di inaugurazione della manifestazione Cadeaux al Castello alla presenza del presidente nazionale di Assocastelli Ivan Drogo Inglese e del Sindaco di Limatola Domenico Parisi.

Stefano Sgueglia insieme alla moglie Giuseppina Martone è il proprietario dei castelli di Limatola (Benevento) e di Rocca Cilento (Salerno).

Il primo è già stato trasformato in una delle più importanti location per eventi e ospitalità della Campania mentre il secondo, interessato da imponenti lavori di restauro, verrà inaugurato a breve.

Il Presidente Drogo Inglese durante l’evento ha espresso parole di elogio per il nuovo Console “la determinazione e l’impegno della famiglia Sgueglia devono essere di esempio per tutti i nostri soci, gestori e proprietari di dimore e residenze d’epoca e storiche, che possono contribuire alla fruibilità del nostro immenso patrimonio architettonico, trasformando edifici ad alta onerosità in aziende profittevoli. Creando un indotto economico territoriale che valorizza arte, cultura e storia”.

Al nuovo Console di Assocastelli competono le relazioni con le istituzioni (in primis la Regione Campania) e con tutti i proprietari di dimore d’epoca e storiche della regione.

Cadeaux al Castello è giunto alla decima edizione ed è stato inserito tra i dieci mercatini natalizi ambientati nei castelli più importanti d’Europa.