Elisa giura alla Nunziatella: congratulazioni dalla zia Giovanissima ha deciso di accettare la vita militare

Così giovane e già con le idee chiarissime e lo spirito di sacrificio tale da accettare in toto la vita militare. Ha giurato ieri alla Nunziatella di Napoli, dove frequenta il I anno, Elisa Parente. Una scelta difficile, singolare per una ragazzina di 16anni in particolare di questi tempi, ma che invece vede Elisa entusiasta e pronta ad accettare i sacrifici e il rigore della vita militare Una scelta che ha riempito di orgoglio i familiari, in particolare la zia Kicca che augura il meglio a Elisa, pronta a supportarla in ogni scelta.