Buon primo compleanno Jacopo Festa grande in casa Capozzi - Minicozzi

“Oggi è il tuo compleanno e dovremmo farti un regalo. Ma nessun dono uguaglierà mai il regalo che tu hai fatto a noi con la tua nascita. Inestimabile per mamma, papà e le tue sorelle. Unico per i tuoi amorevoli nonni e per tutti quelli che 'girano' intorno. Piccolo ma grande per tutto l'amore che hai portato in questa famiglia. Tanti Auguri Jacopo”. Questo il dolce messaggio che arriva dalla famiglia per Jacopo Capozzi che oggi festeggia il primo compleanno tra le coccole delle famiglie Capozzi e Minicozzi ed in particolare di mamma Veronica e papà Amodio. A Jacopo gli auguri di una vita sempre ricca di serenità anche dalla redazione di Ottopagine.it