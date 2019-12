Auguri per la specializzazione medica a Vittoria Di Rubbo Brillantemente specializzata in Otorinolaringoiatria presso l'Università di Roma Tor Vergata

Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Scienze Chimiche e Medicina Traslazionale, si è brillantemente specializzata in Otorinolaringoiatria la dottoressa Vittoria Di Rubbo che ha discusso la tesi dal titolo: “Epidermoid Cysts on the cerebellopontine angle. Surginal outcomes and review ok thé letterature”, ottenendo il massimo dei voti dalal commissione.

Alla dottoressa vittoria gli auguri dei nonni Giuseppe e Vittoria, degli zii, dei cugini Vittoria, Samuele, Roberto e Davide, del fratello Giuseppe e dagli emozionatissimi e fieri genitori Emanuele e Stefania con le più vive congratulazioni e di un prospero e brillante futuro lavorativo.

