Laurea in Ingegneria informatica Lorenzo Goglia Gli auguri da parte dei genitori per il brillante risultato raggiunto presso l'Unisannio

Presso l'Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria Informatica si è brillantemente laureato con 110/110 con lode Lorenzo Goglia discutendo la tesi dal titolo: “An Iot Platform for Smart Cities Monitoring: Big Date Processing and Fast Computation of Graph Betwemess Centrality” con il relatore, professore Eugenio Zimeo.

Al neo dottore Lorenzo gli auguri di cuore da parte della nonna Anna, dei genitori Antonio e Antonella, del fratello Pietro, della sorella Sofia, della fidanzata Anna, degli zii e dei cugini, per un radioso futuro professionale.

Al coro si auguri si aggiunge anche quello di Emanuele Di Rubbo, collega del papà di Lorenzo, presso il comando vigili del fuoco di Benevento, che augura al neo dottore una vita ricca di successi professionali.

Al dottore Lorenzo Goglia gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it