Maurizio Zanfardino promosso luogotenente carica speciale Il sottufficiale dei carabinieri è comandante della Stazione di Solopaca

Luogotenente carica speciale. E' il grado militare al quale è stato promosso Maurizio Zanfardino, comandante della Stazione dei carabinieri di Solopaca. Sottufficiale di grandissima esperienza, Zanfardino ha operato con ruoli di responsabilità presso il Reparto operativo del Comando provinciale, la Compagnia di Cerreto Sannita e la Stazione di Frasso Telesino, prima di assumere la guida dell'Arma solopachese, che regge da dieci anni.

Cavaliere della Repubblica, insignito della Medaglia Mauriziana, ha ricevuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti per le operazioni di polizia giudiziaria portate a termine. Ora la promozione a luogotenente carica speciale, per la quale gli giungono gli auguri dei familiari, degli amici - anche di quelli che condividono con lui la passione per la corsa - e dei colleghi.

