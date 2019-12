Matrimonio Giovanni Lizza - Maria Competiello Gli auguri dai pareti e dagli amici

Nella Basilica di San Bartolomeo in Benevento, si sono uniti in Matrimonio Giovanni Lizza Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Arpaise (Bn), e la Dott.ssa Maria Competiello di Arpaise.

A presiedere la Cerimonia Liturgica Don Albert Mwise Parroco della Parrocchia Beata Vergine Maria, San Rocco, San Sebastiano di Arpaise (Bn).

Per l’importante giorno tanti sinceri ed affettuosi auguri giungono alla bellissima e giovane coppia da parte dei genitori dello sposo Carmine Lizza e Antonietta Del Grosso; dei genitori della sposa Tonino Competiello e Giuseppina Catalano; dalla sorella dello sposo Filomena; dalla sorella della sposa Pia, e da parte dell’intera Amministrazione Comunale, dalla Comunità tutta di Arpaise, dai parenti,amici,e colleghi. Cari Giovanni e Maria, a voi in questo importante giorno augurissimi di cuore per il vostro sogno che si è avverato, tante felicitazioni e gioia da tutti noi. Che la grazia di questo giorno si estenda a tutta la vostra vita. Per la grazia di Cristo che, tramite il Parroco Don Albert, vi ha benedetto possiate sempre vivere nella gioia, nella serenità, e nell'amore per una vita sempre felice; che Dio vi protegga e vi guidi per tutta la vostra vita. Augurissimi di cuore,e Viva gli Sposi