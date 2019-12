18 anni Valentina Barone Gli auguri dai familiari

Fino a quando non si arriva a questo giorno sembra che non arrivi mai, ma ora è arrivato e ti accorgerai che da ora in poi i giorni e gli anni voleranno; per questo concentrati su tutti i tuoi sogni e datti da fare fin da ora per realizzarli, lottando senza mai fermarti cercando di raggiungerli e credendoci sempre nella certezza che se anche non li raggiungerai sarai felice lo stesso per averci provata.

Gioia, spensieratezza e tante opportunità per il tuo futuro, ecco cosa ti auguriamo per i tuoi 18 anni. Buon 18esimo compleanno da mamma, papa, i tuo fratelli Antonio e Nicolas e dai nonni Anna e Nicola.