Laurea Serena Formato: congratulazioni Interessante tesi sul baskin: il basket come strumento d'integrazione

Si è brillantemente laureata in Scienze Motorie e Sportive, Serena Formato, con una tesi in “La pallacanestro come strumento di integrazione: il baskin”, presso l’Università degli Studi del Molise di Campobasso. A lei giungono gli auguri più affettuosi di un percorso ricco di soddisfazioni da parte del papà Rino, della mamma Monica, della sorella Federica e da tutti i parenti presenti all’evento.