Benvenuta al mondo Bianca Fiocco rosa in casa Dell'Ungaro

Comincia nel modo più bello il 2020 per la famiglia Dell'Ungaro. Ieri, 2 gennaio, alle 15.53 è venuta al mondo la piccola Bianca per la gioia di papà Marco e mamma Lorenza. Ad attenderla impaziente il fratellino Giuseppe. Dalla redazione di Ottopagine.it a tutti loro, in questo momento di grande emozione, rivolgiamo mille auguri.

Alla piccola Bianca l'augurio di buona vita... che sia speciale, serena e ricca di ogni bene.