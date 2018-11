Azienda Ospedaliera San Pio, la Fsi-Usae accusa Pizzuti Sulle progressioni economiche poca trasparenza secondo il segretario Giovanni Tommaselli

"La Fsi-Usae punta i riflettori sulle manchevolezze, in termini di trasparenza e chiarezza, da parte del management dell’Azienda Ospedaliera San Pio. Dopo circa 18 mesi passati a rincorrere il Management Aziendale, per assicurare una progressione economica orizzontale con dei fondi risalenti al lontano 2016" scrive l'organizzazione di categoria sannita, "finalmente nel febbraio 2018 viene pubblicata una delibera in merito che, in breve, assicura che le valutazioni delle domande presentate per il passaggio, sarebbero state concluse entro il 31 Luglio 2018.

Si arriva, quindi, a metà novembre 2018, dopo ulteriori incontri, per avere pubblicata una graduatoria degli aventi diritto che, non solo a nostro avviso non sembra rispecchiare i criteri concordati con il management per l’attribuzione della progressione economica, ma risulta essere una lista di nomi senza nessuna specifica di attribuzione chiara ed esaustiva.

Quasi due anni di lavoro, tra lungaggini burocratiche, valutazione dei fondi da mettere a disposizione, nomina di una commissione per la valutazione del personale per la realizzazione di una graduatoria tutta da interpretare in quanto avvolta, a nostro avviso, da un aria di poca trasparenza e di scarsissima interpretazione, e dire che non molti giorni fa proprio il Direttore Generale Dr. Pizzuti elogiava attraverso i media, il personale amministrativo grazie ai quali era riuscito a chiudere positivamente il bilancio, probabilmente i tecnici, i sanitari medici e non medici non hanno fatto sacrifici per raggiungere tale risultato, vedi blocco dei turnover, sospensione degli incentivi, carenza cronica di personale ecc…

Il Segretario Territoriale della FSI-USAE Sannio Irpinia, Giovanni Tommaselli, entra nel merito della questione e ha chiesto un incontro urgente sulla questione ai vertici aziendali dell’Azienda Ospedaliera San Pio, per avere chiarimenti ed accesso agli atti ed alle procedure utilizzate per la valutazione del personale del Comparto inerente all’attribuzione della progressione economica, anche per fugare dubbi ed essere trasparenti e chiari nei confronti dei lavoratori dell’area comparto che da anni sono penalizzati economicamente e giuridicamente.

Pertanto la FSI-USAE, in assenza di immediate risposte da parte del management aziendale, procederà ad un assemblea dei lavoratori per indire uno stato di agitazione e a tutte le forme di lotta consentite a tutela di tutti i lavoratori interessati", fin qui la nota del sindacato.