Giusy, scomparsa a soli 39 anni. Il ricordo dei colleghi Il messaggio: "Un raggio di sole che illuminava la nostra sala operatoria"

E' venuta a mancare a soli 39 anni la nostra adorata Giusy Grandola. I colleghi del personale infermieristico ed ausiliario della Sala Operatoria dell'Ospedale Fatebenefratelli sono commossi dalla scomparsa della loro cara Giusy e sono vicini alla famiglia in questo tragico momento di dolore. La ricorderemo sempre allegra, bonaria e positiva così come ogni giorno in cui avevamo la fortuna di poterle lavorare accanto. Un raggio di sole che illuminava la Sala Operatoria e che ora guarderà i suoi cari e i suoi due bimbi da lassù . Ciao Giusy.