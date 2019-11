Droga nel garage, 40enne ai domiciliari Cocaina, marijuana e hashish sequestrate dai carabinieri in un garage

Nuovo sequestro di droga a Benevento da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno fermato un operaio di 40 anni al termine della perquisizione nella sua abitazione. L'operazione è scattata all'alba quando i militari hanno raggiunto l'abitazione dell'indagato nel territorio di Apollosa.

Durante la verifiche i militari hanno rinvenuto in due armadietti chiusi in un garage 274 grammi di marijuana, 19 grammi di cocaina, un panetto di hashish per un peso di 80 grammi; un bilancino di precisione ed un grinder per tritare la sostanza vegetale.

Al termine dell'operazione, su disposizione del pm Assunta Tillo, il 40enne è stato riaccompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari. L'uomo è difeso dall'avvocato Angelo Leone.

Aggiornamento

A finire ai domiciliari con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato Alberico Parente, 40 anni, di Apollosa.