Compostaggio a Sassinoro, Movimento animalista contro De Luca L'associazione: siamo sempre stati lo sversatoio della Campania

"Ricordavamo di essere in democrazia ma a quanto pare ci sbagliavamo e difatti, il presidente della regione Campania ha imposto la sua linea: me ne frego delle comunità, del fatto che l’impianto di compostaggio sorga su una zona ad alto rischio sismico, che al di sotto sono presenti ben sei faglie d’acqua che alimentano la Tammerecchia, che questo corso d’acqua rientri in zona ZPS e che a sua volta alimenta la diga di Campolattaro che è zona SIC, che così facendo creo una pericolosa bomba ecologica devastante per fauna e flora, che il suddetto impianto nasce su una ex falegnameria e che quindi non garantisce gli adeguati livelli di sicurezza, al “democratico” De Luca non gliene frega un benamato, quell’impianto va fatto".

Così, in una nota, il Movimento analimalista sezione di Benevento attacca il Presidente della Regione De Luca sull'impianto che dovrebbe sorgere a Sassinoro.

"Ma cari conterranei sanniti non dovete meravigliarvi di un simile atteggiamento, è una prassi comune a tutti i presidenti di regione, una sorta di consegna che viene passata da tempo: Benevento va usata come pattumiera, la discarica di tutta la regione. Negli anni passati, difatti, abbiamo visto che in caso di emergenza “monnezza” – che tanto piace alla camorra – la provincia “preferita” per sversare rifiuti era e rimane la nostra; ad ogni emergenza del napoletano e casertano, abbiamo messo a disposizione - per imposizione della regione - discariche che se avessero gestito i rifiuti del Sannio, avrebbero impiegato circa 80 ani per riempirsi e non come accaduto, meno di 6 mesi… Se ci fossero stati politici a cui interessava tutelare la Provincia si sarebbero opposti strenuamente ad ogni ulteriore aggravio sul territorio ed invece cosa pensarono bene di fare? Aprire nuove discariche per convogliare la “monnezza” delle altre province incapaci di effettuare una raccolta differenziata efficace. Risultato? Oggi, su 9 discariche fuori legge presenti in Campania, 5 sono nel Beneventano ed in una di queste, non si sa quale, sono stati interrati rifiuti tossici; ad ulteriore conferma di questa tesi, le dichiarazioni di alcuni pentiti di camorra che indicarono, presumibilmente, la discarica di Ponte Valentino come cestino preferito dei clan per interrare le peggiori schifezze, al secondo poste c’era Sant’Arcangelo a Trimonte che, casualità, dalla sua creazione ad oggi, ha visto in quel territorio una decuplicazione delle malattie tumorali. Insomma non è di certo un bel quadro quello appena descritto e almeno oggi ci si aspetterebbe da parte degli attuali politicanti, una ferma opposizione a qualsivoglia forma di stoccaggio rifiuti ed invece no! A dare una mano al buon De Luca è arrivato il sindaco Mastella, per il primo cittadino la città e non solo, deve dotarsi di più impianti di compostaggio, questa è la vera emergenza del territorio! Non la disoccupazione, le decrescita economica, una sanità penosa e devastata, una carenza di infrastrutture necessarie, etc, no, niente di tutto questo, c’è bisogno di più impianti, perché uno solo, in grado di gestire tutto l’umido della provincia, non basta. Vogliamo o no continuare la tradizione da monnezzari? Non vorrete per caso interrompere questa ventennale attività? Ecco, allora creiamo impianti ovunque in grado di raccogliere tutti i rifiuti della Campania e poco importa se il nostro territorio presenza elevato rischio sismico e di dissesto idrogeologico, se non è stato ancora fatta luce sul traffico illecito di rifiuti durante le varie emergenze, queste sono bazzecole, quisquiglie…

Almeno questo è quello che vorrebbero far credere alcuni ed invece così non è, ribadiamo

che fin quando saremo presenti sul territorio ci opporremmo a qualsiasi forma di pericolosa speculazione nociva per le comunità. Come prova portiamo la nostra costante attività sul “terreno”, lavoro che un anno fa ci consentì di creare un dossier/esposto consegnato in Procura sulla pericolosità dell’impianto di compostaggio a Sassinoro; ci stiamo occupando dello smaltimento illecito di rifiuti degli anni passati ed anche su questo punto abbiamo presentato esposto alle procure indicando la pericolosità e la necessità di intervenire nella provincia di Caserta per la presenza, certificata, di sostanza radioattive quali Uranio, Cesio 137, Torio e Potassio. Ultimo m non meno importante, anzi, stiamo ultimando studi e raccogliendo le necessarie informazioni per quel che riguarda la provincia di Benevento e credeteci se vi diciamo che non è il caso di far entrare neanche mezzo tovagliolo sporco, figurarsi creare nuovi impianti e o discariche.

Infine due considerazioni, la prima: capiamo che qualche politico avendo prova della sua scarsa popolarità elettorale voglia fare alcuni “omaggi” ai vicini di provincia, tipo “regalando” qualche reparto ospedaliero e relativi posti letto, non ponendo priorità dei “locali” nelle assunzioni ad aperture di nuove attività e magari utilizzando pezzi di territorio come pattumiere, ma se negli anni passati avete avuto strada spianata, questa volta non sarà così e se è vero che noi non siamo Davide è altrettanto vero che voi non siete neanche l’unghia di Golia. La seconda: in un periodo delicato come questo dove il Presidente del consorzio A.S.I. riceve minacce di morte per impedire la nascita di impianti di trattamento rifiuti in un’area a forte vocazione agro alimentare, ci saremo aspettati una sorta di cortina di ferro a difesa del Dott. Barone relegando la questione rifiuti ad altri tempi invece di gridare a necessità non necessarie. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra solidarietà ed il nostro totale appoggio al Presidente Barone, Lei non è solo in questa lotta”.