Pronto soccorso e liste d'attesa, il piano del San Pio Così il direttore generale Di Santo a margine della celebrazione dell'Epifania

Decongestionare il Pronto Soccorso e snellire le liste d'attesa. Sono gli obiettivi per i quali lavora la direzione dell'ospedale San Pio di Benevento. Lo ha ribadito oggi, a margine della celebrazione per l'Epifania, il direttore amministrativo Giovanni Di Santo.

“Il restyling in atto – ha spiegato Di Santo – mira a dare sicurezza sia al cittadino utente sia agli operatori sanitari. L'idea è rinsaldare la sinergia con il territorio per permettere certezza e sicurezza della cura.

Con il territorio c'è forte sintonia e ci sono tanti progetti che ci vedono condividere percorsi per trovare l'accordo che dà vita ad meccanismo di ristoro in termini di salute. Abbiamo avviato varie interlocuzioni. Per questa sinergia ospedale-territorio cercheremo di considerare tutto quel che rientrare non solo nelle reti assistenziali ma anche meccanismi che ci aiuteranno a decongestionare il pronto soccorso.

Con la precisa volontà della direzione strategica e in particolare del direttore Ferrante abbiamo da poco deliberato l'abbattimento liste d'attesa. Oggi il paziente che arriva in ospedale troverà tempi più veloci e questo significa dare una risposta in salute al paziente-utente che giunge in ospedale”.