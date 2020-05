Torrecuso, il pastificio Rummo dona 2 quintali di pasta Sarà distribuita domani sera alle 18

Un grazie al pastificio Rummo per la sensibilità dimostrata con la donazione di due quintali di pasta.

Arriva dall'avvocato Michele Rillo, di Torrecuso, che aveva avanzato la richiesta, per i cittadini maggiormente in difficoltà per l'emergenza sanitaria, come componente affari economici della Parrocchia Arcipretale Sant'Erasmo Vescovo, guidata da Don Antonio Fragnito, ed in collaborazione con l'assessore alle attività produttive Teresa Rapuano.

La pasta sarà distribuita domani, giovedì 14 maggio, alle 18. Al pastificio Rummo “un grazie particolare e di cuore, per aver con solerzia risposto e dato come sempre un segnale positivo alla comunità sannita”.