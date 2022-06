Conservatorio: dopo la nomina della Meglio, Verga annuncia ancora battaglia "Ricorrerò anche al tribunale dei ministri. Troppi intrecci e situazioni poco chiare"

“La vicenda del Conservatorio è tutt'altro che finita e non si chiuderà finché non si chiariranno gli intrecci sottostanti”. Antonio Verga, ormai ex presidente del Conservatorio Nicola Sala di Benevento torna alla carica dopo il decreto con cui ieri, il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, ha nominato per i prossimi tre anni il nuovo presidente del Conservatorio “Nicola Sala” individuato nella persona di Caterina Meglio e annullando il precedente decreto con cui, lo scorso 31 gennaio, aveva scelto Antonio Rossi.

Anche contro questa decisione Verga aveva fatto ricorso al Tar e ora si dice certo di poter vincere anche la battaglia contro la nomina della Meglio.

E se per Rossi aveva sollevato la mancanza di alcuni requisiti per la Meglio ricostruisce una rete di rapporti e incarichi privati che sarebbero incompatibili con la guida dell'istituto di via La Vipera.

Di qui l'intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

“Stiamo ancora valutando ma credo che dovremo adire a tutte le autorità costituzionali competenti in materia, cioè i quattro tribunali. Il tribunale penale per completare le denunce già fatte dallo scorso otto marzo; il tribunale civile per quel che riguarda i danni d'immagine procurate dal Consiglio Accademico e dalle improvvide decisioni del Ministero; il Tar, che ci ha già dato ragione; e il tribunale dei Ministri competente per i reati compiuti dal ministero nell'esercizio delle proprie funzioni”.

Parla di contraddittorietà delle nomine e di intrecci tra incarichi pubblici e privati.

“Non è attaccamento alla poltrona voglio che questo istituto sia guidato da chi non ha interessi occulti e da chi usa metodi trasparenti, per i quali mi sono trovato in un fuoco incrociato”.

E contro il Ministero incalza “non può essere gestito come un'associazione privata dovrebbe essere un ente che tutela i cittadini non un ente che effettua soprusi”.