Misericordia di Benevento: ecco il 45esimo corso di Primo soccorso L'iniziativa rivolta ai volontari

La Misericordia di Benevento organizza il 45esimo Corso di Primo Soccorso Sanitario per volontari. Molteplici gli argomenti che saranno oggetto degli incontri che si svolgeranno con cadenza settimanale nell'auditorium “S. Maria di Costantinopoli”, presso l’omonima Parrocchia, sita al Rione Ferrovia di Benevento e

messa gentilmente a disposizione dal Parroco Mons. Pompilio Cristino.

"Saranno dieci gli incontri formativi - spiega dall'associazione di volontariato - tenuti da esperti del settore, ed abbracceranno tutte le nozioni di primo soccorso sanitario, con le seguenti tematiche: Il Sistema di Emergenza Urgenza 118, Anatomia e Fisiologia del corpo umano; i Traumi: cosa sono e cosa fare;

Tagli, Ferite, Avvelenamenti, Assideramenti, Ustioni e Colpi di Calore: cosa sono e cosa fare. Si tratteranno poi le Emergenze Pediatriche e Ginecologiche nonché gli Aspetti Morali e Legali del Soccorso e tutto quanto utile per prestare il primo soccorso in maniera corretta ed efficace. Un’attenzione particolare sarà anche rivolta alla conduzione dei mezzi di emergenza ed al sistema territoriale dell’emergenza sanitaria e del trasporto sanitario. Saranno utilizzate tecniche manuali e strumentali, con l’ausilio di manichini e materiale audiovisivo per facilitare l’apprendimento degli argomenti stessi. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e, coloro che vogliono, potranno unirsi ai volontari già in servizio per sostenere l’Associazione ed aiutare concretamente tutte le persone che hanno bisogno di assistenza e di soccorso".

La storia della Misericordia a Benevento e il ruolo dei volontari

"Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile, corsi di primo soccorso. Tutte le attività sono svolte grazie ai volontari che prestano gratuitamente la loro opera senza alcun tipo di compenso e con lo stile del Buon Samaritano, donando alcune ore settimanali alle persone bisognose, ai disabili, agli anziani e a tutto coloro che hanno bisogno di assistenza e di soccorso".