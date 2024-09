XCorrere la Storia e Stregarti: Benevento protagonista tra sport e cultura Dal 14 al 22 settembre un ricco calendario che sposa la gara podistica all'evento artistico

Sport e cultura ma anche food e spettacolo. Dieci giorni di eventi, a Benevento, dal 14 al 22 settembre per "X Correre la Storia" e "StregArti".

Una gara podistica in notturna e un appuntamento che coniuga arti figurative, letteratura e musica. Entrambi noti e amati che ora si sposano creando una sinergia che si preannuncia vincente.

Un'iniziativa promossa da Asd podismo Benevento, pro Loco Samnium e Libertas. L'appuntamento è stato presentato nel pomeriggio al Teatro Romano di Benevento.

A salutare la manifestazione l'assessore alla Cultura del Comune, Antonella Tartaglia Polcini che ha evidenziato apprezzamento per “un'iniziativa articolata e spumeggiante che ha il pregio di fare rete”.

Salvatore Taurino, direttore Special Olympic ha anticipato che proprio Benevento sarà “l'unica tappa campana della fiaccola olimpica in una giornata dedicata a sport e inclusione che avrà come testimonial un campione olimpico”.

E poi la parola al Presidente dell'Associazione italiana persone Down di Benevento, Riccardo Derna; al Presidente Unpli, Renzo Mazzeo, allo speaker dell'evento Gennaro Varrella.

Ad illustrare nel dettaglio l'appuntamento gli organizzatori.

“Dopo lo stop del covid e quello dovuto al cantiere presso l'Arco di Traiano torna Xcorrere la storia – ha spiegato Alessandro Pepe, responsabile nazionale promozione e sviluppo Libertas –. Torna in collaborazione con Stregarti Premio Arco di Traiano perchè insieme sono destinate a diventare un evento e ad arricchirsi con altre manifestazioni che saranno non solo sport ma anche cultura e presa di coscienza con una serie di convegni che stiamo organizzando”.

“Partire dallo splendido Arco di Traiano e correre attraverso la città, attraversandone le epoche, e gli scorci più suggestivi come quelli offerti dal Teatro Romano, rappresenta per uno sportivo un'emozione unica ed è quella che proveranno i mille atleti che parteciperanno all'evento in programma sabato 21 settembre”.

Parte da qui Gianfranco Pacchiano, presidente dell'Associazione Podismo Benevento per raccontare la gara podistica in notturna che permetterà di scoprire un'affascinante itinerario storico della città.

E poi "StregArti" che “Finalmente torna alla sua iniziale dimensione” chiarisce il presidente della pro Loco Samnium Giuseppe Petito.

Palazzo Paolo V dal 14 al 22 settembre sarà la sede di una mostra concorso d'arte contemporanea. “Oltre 30 artisti provenienti da tutto il mondo esporranno a Benevento” ha chiarito il direttore artistico Rosanna De Cicco.

Novità dell'edizione 2024 il Premio Arco di Traiano al Teatro Romano per rendere omaggio alle personalità sannite che si sono particolarmente distinte per la direzione artistica di Gabriele De Luca Notari.

Simbolo dell'evento una scultura realizzata appositamente dal maestro sannita Mario Ferrante.

“Premieremo l'eccellenza e il merito in una serata, il 20 settembre al Teatro Romano, che sarà uno spettacolo affidata alla conduzione di Magda Mancuso”.

I premiati dell'edizione 2024 sono: Marco Lollobrigida, vice direttore Rai Sport; Roberto Genovesi, direttore Rai Libri; Antonio La Spina, Presidente Nazionale Unione Italiana pro Loco d'Italia; Salvatore Taurino, direttore regionale Team Campania Special Olympic, Jole Rita Raffa, soprano e il colonnelloi Eugenio Fortunato, comandante reggimento logistico 'Sassari'.

Non poteva mancare il food anzi lo street food contadino a cura di Coldiretti e Campagna amica dal 20 al 22 settembre in piazza Roma con il Bivacco dei quattro imperatori.

“Il ruolo innovatore del settore agroalimentare” al centro dell'intervento, in avvio della presentazione, del Presidente Coldiretti, Gennarino Masiello. “Spazio alle produzioni tipiche del territorio così da poter sinergicamente unire storia, cultura e tradizione”.