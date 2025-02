Operai rifiuti: Uil rilancia battaglia ma chiarisce "da Mauro operato corretto" "Dopo anni di vicissitudini l'azienda in attivo"

La segreteria della Uil trasporti di Benevento facendo seguito alle dichiarazioni della Fp Cgil riguardante lo Stir di Casalduni "condivide in pieno tutte le preoccupazioni espresse ed è pronta a scendere in campo unitamente alla stessa. Però corre l’obbligo, puntualizzare una serie di inesattezze in merito alla conduzione amministrativa, retta dal Presidente Dott. Domenico Mauro, che ha sempre ottemperato al pagamento delle spettanze dovute, compresi gli arretrati, portando l’azienda in attivo, dopo anni di vicissitudini, non certo esaltanti, che non elenchiamo analiticamente, ma la storia passata dello Stir di Casalduni è conosciuta da tutti gli addetti ai lavori. Abbiamo il dovere morale - prosegue il Segretario Generale agg.Cosimo Pagliuca - di riconoscere il buon operato del Presidente e del suo staff, anche se ce tanto ancora da lavorare. Si ribadisce ancora una volta di essere pronti a sostenere le battaglie per la ripartenza dello Stir di Casalduni e per questo si chiede un tavolo permanente e istituzionale, per discutere tutta la problematica unitamente alle altre OO.SS.".