Ecco 398 reperti archeologici recuperati grazie alla Guardia di Finanza La presentazione della Soprintendenza il 3 giugno

Martedì 3 giugno 2025 alle ore 11:00, il Centro Operativo di Benevento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ospiterà la presentazione di 398 reperti archeologici frutto di un'importante operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, a testimonianza di un’efficace collaborazione tra il Ministero della Cultura e le Forze di Polizia Economico-Finanziaria per la tutela del patrimonio culturale.

I materiali, sequestrati nel 2013 durante un’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, furono rinvenuti in un’abitazione privata a Castelpagano, in seguito a un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Si tratta di oggetti di notevole valore storico e archeologico, sottratti illegalmente al sottosuolo e ora restituiti alla collettività grazie al costante presidio dello Stato sul territorio.