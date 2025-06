Guasto in Corso Garibaldi: stop acqua fino alle 19.30 In corso i lavori per la riparazione

Si comunica che a seguito di rottura improvvisa della condotta idrica stradale in Corso Garibaldi, altezza civico 228, al fine di poter procedere con la riparazione si è costretti a sospendere “ad horas” l’erogazione sulla rete idrica, con ripristino della stessa previsto per le ore 19:30, salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Corso Garibaldi da incrocio con via Velia a incrocio con via Conforti

- Corso Vittorio Emanuele

- Via Velia

- Via Arce

- Via San Benedetto

- Via Conforti

- Via Cuomo

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.