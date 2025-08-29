Valorizzazione Regina Viarum, Mastella: "Giornata cruciale"

Il sindaco: "Apporto della Regione decisivo"

Benevento.  

“E' stata, quella odierna, una giornata importantissima per il percorso di valorizzazione della Regina Viarum con la firma dell'associazione temporanea di scopo con i Comuni con cui affronteremo insieme questo stimolante percorso". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della firma stamane del documento.

"Ringraziamo la Regione Campania per il contributo determinante - commenta il primo cittadino del capoluogo sannita - sia nell’inserimento nel piano strategico Cultura e Turismo e nella difesa nell'accordo con il Governo di tali risorse, sia per l’impegno profuso nel lavoro di individuazione del percorso, di definizione degli investimenti, e di redazione e diffusione delle linee guida”. 

 

