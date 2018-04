Droga Spagna – Italia: 14 condanne e 4 assoluzioni Si tratta delle persone giudicate con rito abbreviato

Quattordici condanne e quattro assoluzioni sono state decise dal gup del Tribunale di Napoli al termine del rito abbreviato per 18 delle 29 persone – le altre sono già state rinviate a giudizio – coinvolte a vario titolo nell'indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio centrata su un presunto traffico di stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - tra Marocco, Spagna e Italia. Si tratta di un'inchiesta che era 'deflagrata' nello scorso maggio, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari.

In particolare: 9 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Vincenzo Campidoglio, 46 anni, di Benevento; 15 anni ed 8 mesi per Giovanni Colombo, 51 anni, di Montesarchio; 8 anni e 8 mesi per Pasquale Colombo, 57 anni, di Montesarchio; 3 anni e 10mila euro di multa per Gianfranco Di Donato, 29 anni, di Solopaca; 4 anni e 4 mesi e 22mila euro di multa per Pietro Luciano, 52 anni, di Bonea; 11 anni di reclusione per Aesin Luafi Mesaud, 39 anni, di nazionalità marocchina; 2 anni ed 8 mesi più 14mila euro per Giuseppe Maglione, 32 anni, di Montesarchio; 18 anni per Antonio Minauro, 57 anni, di Solopaca; 8 anni e 4 mesi per Vincenzo Marotta, 56 anni, di Castelcampagnano; 11 anni per Michele Moio, 52 anni, di Marano; 6 anni e 50mila euro di multa per Rosa Perone, 48 anni, di Montesarchio; 6 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per Paolo Taverna, 30 anni, di Maddaloni; 7 anni e 4 mesi di reclusione per Diego Uccellini, 42 anni, di Solopaca e per Letizia Uccellini, 56 anni, di Solopaca.

Assolti invece Carmelo Colombo, 29 anni, di Montesarchio; Michele De Lucia, 53 anni, di Montesarchio; Giacomo Visconti, 32 anni, di Mugnano e Agnese Zedda, 57 anni, di Marano.

Sono stati impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Renato Jappelli, Federico Paolucci, Mario Cecere, Pierluigi Pugliese, Mariacarmela Fucci, Vittorio Fucci, Dario Vannetiello, Giovanni Nappa, Gianpietro Roviezzo, Onofrio Fioretto, Luca Gili, Mariacarmela Fucci, Ercole Di Baia, Diego Abate, Generoso Grasso e Carlo Madonna.

Esp