Droga Spagna-Italia: dopo le condanne, processo per 11 persone Altre diciotto sono già state giudicate con rito abbreviato

Il no del collegio giudicante ad alcune eccezioni sollevate dall'avvocato Angelo Leone - erano relative alla proroga delle indagini ed all'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un altro procedimento sulla base di indizi ritenuti insussistenti-, poi la fissazione di cinque nuove udienze a luglio (6 e 20), novembre (30) e gennaio e febbraio 2019.

Sono i prossimo appuntamenti con il processo a carico delle undici persone – altre diciotto hanno scelto il rito abbreviato, concluso qualche settimana fa con quattordici condanne e quattro assoluzioni- tirate in ballo, a vario titolo, dall'inchiesta antidroga della Dda – in aula il pm Graziella Arolomede - e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio centrata su un presunto traffico di stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - tra Marocco, Spagna e Italia. Si tratta di un'inchiesta che era 'deflagrata' nel maggio dello scorso anno, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari.

Il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento è scattato per Orlando Minauro, 53 anni, di Solopaca; Angelo Ferrante, 42 anni, di Pagani; Pierluigi Goglia Calabrese, 43 anni, di Vitulano; Basilio Tanzillo, 43 anni, di Solopaca; Fabio Mauriello, 26 anni, di Montesarchio; Rosaria Colombo, 26 anni, di Montesarchio. A loro si aggiungono, senza essere stati colpiti all'epoca da alcun provvedimento restrittivo, Bogdan Gorge Banciu, 41 anni, rumeno; Mircea Costantin Goia, 44 anni, rumeno; Carlo Ceglia, 42 anni, di Montesarchio; Carmine De Nitto, 39 anni, di Benevento; Cosimino Cardillo, 47 anni, di Benevento.

Sono impegnati nella difesa, oltre a Leone, gli avvocati Emilio Sanchez De Las Heras, Riccardo Mariotti, Fabio Russo, Fabrizio Zarone, Vittorio Fucci, Maria Stella Pastore, Catello Vitiello, Marcella Sorrentino.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato Antonio Minauro, 57 anni, di Solopaca (per lui la pena di 18 anni), che godeva della fiducia degli interlocutori stranieri, a incontrare a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, il capo della zona, per scegliere la droga e comprarla, spesso anche a credito. Di qui il via ad una 'filiera' che si sarebbe occupata di far arrivare le sostanze stupefacenti in Spagna, per il successivo trasporto nel nostro Paese.

'Roba' destinata alle piazze di spaccio di Montesarchio, Benevento, Avellino, Caserta e Napoli, trasferita nella penisola attraverso anziani che da Madrid venivano in pullman in visita a Roma o con camion di ditte ed imprenditori.

Esp