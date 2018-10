Già in libertà, non convalidato l'arresto dei due 19enni La decisione del Gip per i giovani fermati sabato

Lunedì erano stati rimessi in libertà dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino, oggi il gip Loredana Camerlengo non ha convalidato l'arresto di Daniele Polizia ed Antonio Iannuzzi, i due diciannovenni di Benevento che sabato erano finiti ai domiciliari perchè ritenuti dalla Volante i responsabili del furto di sei pannelli coibentati in un ex pastificio a contrada Ponte Valentino.

Difesi dagli avvocati Sergio Rando e Grazia Luongo, i giovani sono comparsi dinanzi al giudice, offrendo la loro versione, supportata anche da alcuni documenti. Polizia, in particolare, ha sostenuto di aver aperto la catena del cancello d'ingresso con le chiavi che gli aveva lasciato il proprietario dell'immobile, con l'obiettivo di dare da mangiare ai cani. L'aveva già fatto in tante altre occasioni, nell'ultima era stato accompagnato da Iannuzzi. Nessuna effrazione, dunque, per portar via quei pannelli, che sarebbero dovuti servire a costruire una cuccia per gli animali.

