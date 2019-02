Accusato di stalking a due condomini, condannato Un anno ad un 58enne di Benevento che nel 2012 era stato arrestato

Un anno, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili. E' la condanna decisa dal giudice Lignelli per Enrico Babilio (avvocato Luca Russo), 58 anni, di Benevento, Imputato di stalking ai danni due condomini del palazzo in cui abita.

Un'accusa per la quale nel settembre 2012 era finito agli arresti domiciliari – successivamente era tornato in libertà – sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare chiesta dal sostituto procuratore Marilia Capitanio e firmata dal gip Roberto Melone.

Nel mirino degli inquirenti le condotte che l'uomo avrebbe mantenuto nei confronti di due persone diventate il bersaglio di attenzioni minacciose espresse anche in una lettera affissa nel portone dello stabile.