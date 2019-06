Droga: va ai domiciliari con il braccialetto elettronico La decisione del Riesame per Gerardo Mandato, 58 anni, di Benevento, in carcere dal 23 maggio

Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Li ha disposti il Riesame per Gerardo Mandato (avvocati Antonio Leone e Fabio Russo), 58 anni, di Benevento, che il 23 maggio era finito in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, una trentina di grammi tra cocaina, eroina e marijuana che la Squadra mobile aveva rinvenuto sia addosso all'indagato, sia nello scantinato del palazzo in cui abita.

La 'roba' era stata sequestrata al pari di un bilancino di precisione, materiale per il taglio e una somma di denaro. Droga di cui Mandato, nell'udienza di convalida, aveva sostenuto il possesso per uso personale, senza però convincere il gip Giuliana Giuliano, che l'aveva lasciato a Capdimonte.