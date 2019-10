Droga Spagna-Italia, 9 assoluzioni. In aula scatta l'applauso Due sole condanne. Il Pm Dda aveva chiesto 9 condanne e 2 assoluzioni. Liberi 4 imputati

L'applauso è scattato in aula all'improvviso, subito soffocato dal richiamo del presidente del collegio giudicante, Sergio Pezza ( a latere Anita Polito e Andrea Loffredo). Stava leggendo il dispositivo della sentenza quando è partito il battimani alla notizia dell'assoluzione di un'imputata. Non l'unica assoluzione, perchè il Tribunale di Benevento ne ha decise complessivamente nove, stabilendo due sole condanne. Esattamente il contrario di quanto chiesto dall'accusa.

Si è concluso così, poco dopo le 18, il processo a carico delle undici persone – altre diciotto sono state giudicate con rito abbreviato- tirate in ballo dall'inchiesta antidroga della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio centrata su un presunto traffico di stupefacenti – hashish e, in misura minore, cocaina - tra Marocco, Spagna e Italia. Si tratta di un'inchiesta che era 'deflagrata' nel maggio del 2017, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari.

L'assoluzione, per non aver commesso il fatto, dalle accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e spaccio di droga, è arrivata per Orlando Minauro, 54 anni, di Solopaca; Rosaria Colombo, 27 anni, di Montesarchio; Angelo Ferrante, 43 anni, di Pagani; Pierluigi Goglia Calabrese, 44 anni, di Vitulano; Fabio Mauriello, 27 anni, di Montesarchio, Carlo Ceglia, 43 anni, di Montesarchio, Carmine De Nitto, 40 anni, di Benevento; Bogdan Gorge Banciu, 42 anni, e Mircea Costantin Goia, 45 anni, entrambi di nazionalità rumena.

La condanna a 4 anni e 6 mesi e a 3 anni è stata pronunciata invece, nell'ordine, per Cosimino Cardillo, 48 anni, di Benevento, e Basilio Tanzillo, 44 anni, di Solopaca: il primo per due episodi, altro per uno di detenzione ai fini di spaccio.

Rimessi in libertà, se non detenuti per altra causa, Minauro, ospite del carcere di Secondigliano, Goglia, Colombo e Ferrante, agli arresti domiciliari. Infine, il Tribunale ha disposto la restituzione al Pm degli atti relativi alle posizioni di Ferrante, Colombo e Mauriello. affinchè valuti se procedere contro di loro per detenzione ai fini di spaccio.

LA REQUISITORIA

Il pm della Dda Graziella Arlomede aveva proposto 18 anni per Minauro, 12 anni per Colombo, 10 anni per Ferrante e Goglia Calabrese; 8 anni per Tanzillo, Mauriello, Ceglia, De Nitto e Cardillo e l'assoluzione di Banciu e Goia.

Nella sua requisitoria la dottoressa Arlomede aveva ripercorso per grandi linee una “indagine prevalentemente basata sulle intercettazioni telefoniche, con un inequivoco contenuto, riscontrate dai plurimi sequestri di droga”, ricordando la sentenza con rito abbreviato già pronunciata nell'aprile dello scorso anno, che ha confermato “l'esistenza di due gruppi organizzati” dediti al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, soprattutto, hashish, tra Spagna ed Italia.

Pur sottolineando il “vuoto di attività di polizia giudiziaria in terra spagnola evidenziato dall'avvocato Angelo Leone”, la rappresentante della pubblica accusa aveva però rintuzzato i dubbi legati all'identificazione dei protagonisti dei colloqui telefonici, rimarcando il lavoro svolto, in particolare, da uno degli investigatori.

Infine, dopo aver passato in rassegna le singole posizioni, escludendo la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tra gli altri, di Goglia Calabrese, Ferrante e Mauriello, le richieste di condanna.

LA DIFESA

Richieste alle quali si erano ovviamente opposti i difensori, che avevano cercato di smontare l'impianto accusatorio, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e puntando l'attenzione sulle modalità di individuazione dei protagonisti delle telefonate.

Spazio alle arringhe degli avvocati Angelo Leone (per Minauro, Goglia Calabrese e Tanzillo (con il collega Fabrizio Zarone), Vittorio Fucci (per Colombo e Ceglia), Emilio Sanchez De Las Heras (per Ferrante), Riccardo Mariotti (per Banciu e Goia), Catello Vitiello – è giunto dopo una discussione alla Camera, di cui è deputato, relativa ad una interrogazione- e Marcella Sorrentino (per Mauriello) , Fabio Russo e Giovani La Motta (per Cardillo), Alfredo Serra (per De Nitto).

I giudici si erano poi ritirati in camera di consiglio, dove sono rimasti per un'ora e mezza: all'uscita, le nove assoluzioni e le due condanne. Una sentenza che la Dda probabilmente appellerà, ma che non ha impedito alla moglie di Goglia Calabrese, comprensibilmente sorridente, di avvicinarsi al Pm Arlomede e di stringerle la mano.

Come si ricorderà, per le altre diciotto persone che avevano scelto il rito abbreviato il gup del Tribunale di Napoli aveva stabilito quattordici condanne e quattro assoluzioni. In secondo grado, nello scorso giugno, infine, la Corte ha ridotto la condanna a dodici imputati, confermandone una tredicesima e assolvendo un'imputata.