"Usura bancaria", a maggio il gup decide sui vertici Unicredit L'inchiesta del pm Rosa e della finanza dopo la denuncia di un commerciante beneventano

L'udienza era in programma questa mattina, ma è slittata al 10 aprile e, in prosieguo, al 12 maggio, quando dovrebbe arrivare la decisione del gup Gelsomina Palmieri sulle venticinque persone – vertici dell'Unicredit e direttori della filiale di Benevento- di cui il sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa ha chiesto il rinvio a giudizio in una indagine per una presunta usura bancaria.

Una indagine della guardia di finanza avviata dopo la denuncia nel 2016 di un commerciante beneventano – è assistito dall'avvocato Franco Errico -: è stata corroborata da una consulenza tecnica del dottore Gennaro Russo, ma la Procura l'aveva conclusa con una proposta di archiviazione che il gip Loredana Camerlengo, alla fine del 2019, non aveva però accolto, disponendo l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Dieter Rampl, presidente del Cda fino all'11 maggio del 2012, del suo successore Giuseppe Vita, di Alessandro Profumo, amministratore delegato fino al 30 settembre del 2010, quando gli era subentrato Federico Ghizzoni, tutti di Milano.

Per Unicredit Banca di Roma Spa, con filiale a Benevento, fusa mediante incorporazione della società Unicredit Spa, attiva fino al 29 ottobre del 2010, Paolo Savona, presidente del Cda fino al 2010.

A loro si aggiungono Michele Sannino, di Benevento, e Fortunato Cusano, di Vitulano, direttori della filiale di Benevento fino al 27 novembre del 2019, e i componenti del Consiglio di amministrazione: Lucrezia Reichlin, di Roma, Theodor Waigel, di Trieste, Manfred Bischoff, di Milano, Enrico Tommaso Cucchiani, di Milano, Carlo Pesenti, di Bergamo, tutti in carica dal 29 aprile del 2009; Farhat Omar Bengdara, di Milano, Vincenzo Calandra Buonaura, di Modena, Luigi Castelletti, della provincia di Verona, Fabrizio Palenzona, tutti vice presidenti del Cda dal 29 aprile del 2009.

E ancora: per Unicredit Banca di Roma Spa, con filiale a Benevento, fusa mediante incorporazione della società Unicredit Spa, i membri del consiglio direttivo: Giampaolo Giampaoli, di Ancona, vicepreseidente del Cda dal 4 ottobre del 2017, Paolo Fiorentino, di Milano, Gabriele Piccini, di Seveso, Dario Caselli, di Reggio Emilia, Volker Doppelfeld, di Roma, Giovanni Malagò, di Roma, Andrea Mondello, di Roma, Ernesto Monti, di Roma, consiglieri in carica dal 4 ottobre del 2017; infine, Alessandro Cataldo, di Napoli, direttore generale della Unicredit Banca di Roma Spa in carica dal 26 settembre del 2007.

Sono stati chiamati in causa perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, quali rappresentanti dell'impresa Unicredit Spa già Banca di Roma Spa, tra il 2005 ed il 2012, avrebbero applicato ad alcuni conti correnti accesi dal titolare di un'attività presso la filiale dell'allora Banca di Roma, oggi Unicredit, tassi superiori a quelli previsti.

Tutto ciò si sarebbe verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, e precisamente dal quarto trimestre 2005 al terzo trimestre del 2012. In ballo, secondo il consulente della parte offesa, ci sarebbe la somma di 300mila euro. Tra i difensori impegnati figurano gli avvocati Raffaele Scarinzi (per Cusano), Massimiliano Iovino, Angelo Leone e Marika Santoro.