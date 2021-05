Geloso, ha picchiato mio fidanzato: l'ho detto a Raffaele... Tentato omicidio, le versioni di Antonietta Troise, 23 anni, e Raffaele Iuliano, 31 anni,

Da martedì sera sono rinchiusi nel carcere di contrada Capodimonte, dove nella tarda mattinata, dopo i problemi registrati nel collegamento a distanza, sono comparsi dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, chiamato a pronunciarsi sulla convalida del fermo al quale sono stati sottoposti dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, per tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma, . Raffaele Iuliano, 31 anni, e la sorella, Antonietta Troise, 23 anni, chiamati in causa dalle indagini dei carabinieri sul ferimento di A.M., 32 anni, centrato alla gamba destra da un colpo di fucile.

Difesi dall'avvocato Antonio Leone, i due hanno dato la loro versione sui fatti, ricostruendo, in particolare, quello che a loro dire sarebbe l'antefatto del gesto. Il punto di partenza è il legame sentimentale tra la donna e il 32enne- è assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera -: un rapporto andato avanti per un anno, che lei avrebbe poi deciso di interrompere perchè stanca delle presunte vessazioni che avrebbe subito, trasferendosi a Reggio Calabria.

Una volta tornata in città, sarebbe stata costretta a fare ancora i conti con le pressanti attenzioni dell'uomo, fatte di gelosia e di presunte minacce di morte. La 23enne ha inoltre raccontato che la sera precedente a quella del ferimento, il suo fidanzato sarebbe stato picchiato dal 32enne, che gli avrebbe anche detto che, se avesse incrociato Antonietta, l'avrebbe ammazzata: parole che lei aveva riferito al fratello.

Raffaele Iuliano ha precisato che lunedì sera, preceduto da Antonietta, era entrato nel bar di via D'Azeglio in cui si trovava A.M., imbracciando un vecchio fucile da caccia caricato non a pallettoni ma con una cartuccia usata per sparare ai passeri, solo per minacciarlo.

Come restituito dalle immagini di una telecamera installata nel locale, il 32enne si era alzato ed aveva cercato di reagire, ingaggiando una colluttazione nel corso della quale, ha affermato Raffaele, era partito il colpo che aveva centrato il malcapitato, poi soccorso e trasportato al Rummo, dove era stato giudicato in prognosi riservata. Quanto all'arma, il 31enne ha spiegato di averla rotta e di averla gettata nel fiume.

Fin qui i due indagati, ora l'attesa per la decisione del giudice.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50

Arresti domiciliari per Antonietta, custodia cautelare in carcere - quella che aveva chiesto per entrambi il pm Maria Gabriella Di Lauro - per Raffaele. E' quanto disposto dal gip Gelsomina Palmieri al termine dell'udienza di convalida.